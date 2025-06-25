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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: انطلاق فعاليات التدريب الصيفي الميداني للطلاب.. واجتماع موسّع للجنة النفايات الطبية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

انطلاق فعاليات التدريب الصيفى الميدانى لطلاب زراعة الوادى الجديد

انطلقت اليوم فعاليات التدريب الصيفي الميداني لطلاب كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، ضمن خطة الكلية لصقل مهارات الطلاب وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل الزراعي من خلال التدريب العملي المباشر.

يُنفذ البرنامج تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف الأستاذ الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة بالجامعة، والأستاذ الدكتور خالد عبدالحفيظ وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أحمد محمد عبدالمنعم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، ومديرية الزراعة، والمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية.

بدأت أنشطة التدريب من مزارع النخيل في نطاق منطقتي شركة 8 وشركة 55، حيث تلقى الطلاب تدريبًا عمليًا متخصصًا في تشخيص ومكافحة سوسة النخيل الحمراء، بإشراف الأستاذ الدكتور صلاح جميل، المشرف العلمي على مبادرة المحافظة لمكافحة الآفة، بمشاركة فريق المكافحة التابع لمديرية الزراعة.
 

شارك في التدريب الميداني نحو 150 طالبًا من طلاب المستوى الثاني والثالث، حيث قاموا بفحص أشجار النخيل ميدانيًا، وتعرّفوا على أعراض الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، وأساليب الاكتشاف المبكر، والتقنيات الحديثة في المكافحة، حيث أظهر الطلاب التزامًا وتفاعلًا كبيرين، تُوّج بنجاحهم في اكتشاف عدد من الإصابات الفعلية وتنفيذ إجراءات المكافحة المناسبة ميدانيًا.

وأكدت الكلية أن هذا التدريب يأتي في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز الشراكة المجتمعية، وربط المقررات الدراسية بالتطبيقات العملية في مواقع الإنتاج الزراعي، بما يعزز من جاهزية طلابها وتأهيلهم ككوادر زراعية مدربة تلبي احتياجات القطاع.

اجتماع موسّع للجنة النفايات الطبية بالوادي الجديد لتعزيز منظومة التخلص الآمن


عقدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الشهري للجنة النفايات الطبية الخطرة، برئاسة الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة وعدد من مديري الإدارات الفنية المعنية، لمتابعة مستجدات منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية، ومراجعة أداء وحدة المعالجة المركزية، ومدى التزام المنشآت الصحية بالمعايير البيئية والصحية المنظمة لعمليات الجمع والنقل والمعالجة.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور شريف صبحي على ضرورة التزام كافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بالإجراءات القياسية في التعامل مع النفايات الطبية الخطرة، مؤكدًا على أهمية تفعيل الرقابة اليومية والتفتيش المفاجئ لضمان سلامة الإجراءات. كما أشار إلى التوجه نحو رقمنة المنظومة وربطها إلكترونيًا لتتبع النفايات منذ مصدرها وحتى التخلص النهائي منها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة النفايات الطبية، أن هناك خطة متكاملة لتطوير عمل وحدة المعالجة، تشمل إدخال نظام ميكنة حديث، وتوفير معدات نقل ومعالجة مطابقة للمعايير، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية.

وأشار مدير إدارة النفايات الطبية، إلى أن محافظة الوادي الجديد حققت تقدمًا ملحوظًا في تقييمات وزارة الصحة بشأن إدارة النفايات الطبية، نتيجة للتعاون الفعال بين الإدارات المختلفة.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها:

_استمرار أعمال التفتيش الدوري والمفاجئ على المنشآت الصحية.

_إعداد تقارير شهرية لقياس الأداء وتحديد الاحتياجات.

_التنسيق مع إدارة الطب الوقائي لمتابعة القطاع الخاص.

_إدراج إدارة النفايات ضمن خطط الطوارئ والتدريب.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور شريف صبحي الشكر لأعضاء اللجنة، مؤكدًا أن مديرية الصحة تواصل العمل لتعزيز بيئة صحية آمنة ومستدامة لأهالي الوادي الجديد.

غرفة عمليات تعليم الوادي الجديد تتابع امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم


أكد الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، أن غرفة العمليات منعقدة بمجمع المصالح  بديوان المديرية، منذ الصباح الباكر، للوقوف على سير منظومة العمل وانتظام طلاب الثانوية العامة للنظام القديم داخل لجان سير الامتحانات، حيث يؤدى طلاب النظام القديم الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية.


واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد على وصول أوراق الأسئلة فى مواعيدها المحددة، مع التزام الجميع بكافة المهام المكلفين بها، فضلا عن المتابعة الوقتية وعن كثب مع جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فورى، وبما يضمن سير أعمال الامتحانات بعيدا عن أي قلق أو توتر.

وأشار مدير مديرية تعليم الوادي الجديد، في بيان صحفي، إلى انضباط وانتظام العمل في كافة لجان المحافظة، وانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم دون أيّ معوقات، مؤكدًا أنّه لم ترد أي شكاوى من الامتحان حتى الآن، موضحًا أنّ طلاب النظام القديم يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين خلال الفترة من 9:00 وحتى 11:00 صباحًا.

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