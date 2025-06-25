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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير يكشف سبب نشر تقارير استخباراتية بشأن عدم جدوى ضرب أمريكا لمفاعلات إيران

مفاعل نطنز
مفاعل نطنز
أسامة علي

تحدث رامى عاشور استاذ العلاقات الدولية، عن تقارير الاستخبارات الأمريكية بشأن عدم جدوى الضربة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية. 

وقال رامى عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن تلك التقارير يدعمها نواب ومسؤولين تابعين للحزب الديمقراطى ويسعون لعزل دونالد ترامب من منصبه. 

 الضربة الأمريكية

وأوضح استاذ العلاقات الدولية قائلا:" لو لم تؤثر الضربة الأمريكية على المنشآت النووية فى إيران، فماذا دفع إيران  لضرب قاعدة أمريكية فى قطر وكذلك ضرب إسرائيل بعددا من الصورايخ؟".

وأكد الدكتور رامى عاشور، أنه لا تتمكن أى دولة فى العالم توجيه ضربات تجاه أمريكيا، وما فعلته إيران كان لمجرد حفظ ماء الوجه وهيبتها الإقليمية. 

إسرائيل إيران اخبار التوك شو صدى البلد

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