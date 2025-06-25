مختار غباشي: إيران تمتلك 21 مفاعلا نوويا موزعة على جميع المواقع.. فيديو

قال الدكتور مختار غباشى رئيس مركز الفارابى للدراسات السياسية أن البرنامج النووى الإيرانى لم يدمر خاصة أن إيران تمتلك 21 مفاعل نووى موزعة على جميع جغرافيا إيران .

وأضاف غباشى خلال برنامج الخلاصة على قناة المحور أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن إيران قامت بتوزيع كافة برنامجها النووى على كافة المواقع داخل ايران .

وأكد غباشى أن الضربة الأمريكية على المواقع النووية الايرانية سطحية ولم يصيب البرنامج النووى مؤكدا أن لو أصيب البرنامج النووى بالضربات أين ألاشعاع .

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران خاضت حربا بشجاعة والإيرانيون يريدون المال لبناء دولتهم مرة أخرى.

وأضاف ترامب، إذا أرادت الصين أن تدعم إيران فيمكنها ذلك، متابعا: قلت لبوتين أريد تسوية سريعة لحربه مع أوكرانيا .

وأوضح أنه يريد أن يرى نهاية للحرب الروسية الأوكرانية، متابعا: زيلينسكي يريد نهاية للحرب مع روسيا.