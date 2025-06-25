قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينهم نجل ميدو.. كواليس اصطحاب 3 قُصّر إلى قسم الشرطة بسبب المرسيدس
رئيس الموساد: ساعدنا في ضرب المشروع النووي الإيراني وسنواصل المراقبة
مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة: خسائر إسرائيل تجاوزت 150 مليار دولار
بـ7 خامات فاخرة.. بدء تهيئة كسوة الكعبة لتغييرها مع العام الهجري 1447
إعلام إيراني: وفاة رئيس مركز قيادة الحرس الثوري متأثرا بجراحه
الفنان محمد عبد الجواد يوضح حقيقة حالته الصحية: أصبت بتمزق.. وأشعر بتحسن| خاص
21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب البحثي الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية
قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن شكوى الزمالك ضد الأهلي وزيزو
من بكرة .. 3 أيام إجازة رسمية للقطاعين الحكومي والخاص
وزير الطيران والسفير الإيطالي يشهدان توقيع بروتوكول لتعزيز التدريب الفني في صيانة الطائرات
القومي للطفولة والأمومة يعرض إنجازاته ويناقش خطة عمله المستقبلية
سيراميكا كليوباترا يودع أحمد القندوسي: شكرا على بصماتك الساحرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مختار غباشي: إيران تمتلك 21 مفاعلا نوويا موزعة على جميع المواقع.. فيديو

المفاعلات النووية
المفاعلات النووية
علي مكي

قال الدكتور مختار غباشى رئيس مركز الفارابى للدراسات السياسية أن البرنامج النووى الإيرانى لم يدمر خاصة أن إيران تمتلك 21 مفاعل نووى موزعة على جميع جغرافيا إيران .

وأضاف غباشى خلال برنامج الخلاصة على قناة المحور أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن إيران قامت بتوزيع كافة برنامجها النووى على كافة المواقع داخل ايران .

وأكد غباشى أن الضربة الأمريكية على المواقع النووية الايرانية سطحية ولم يصيب البرنامج النووى مؤكدا أن لو أصيب البرنامج النووى بالضربات أين ألاشعاع .

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران خاضت حربا بشجاعة والإيرانيون يريدون المال لبناء دولتهم مرة أخرى.

وأضاف ترامب، إذا أرادت الصين أن تدعم إيران فيمكنها ذلك، متابعا: قلت لبوتين أريد تسوية سريعة لحربه مع أوكرانيا .

وأوضح أنه يريد أن يرى نهاية للحرب الروسية الأوكرانية، متابعا: زيلينسكي يريد نهاية للحرب مع روسيا.

إيران أمريكا البرنامج النووى الإيرانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزولا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

الرئيسان السيسي

اعتبارًا من يوليو .. قرار من الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات

مجلس الوزراء

تعديل في قانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة

أرشيفية

بسبب رسوبه ومرض شقيقته.. طالب طب يقفز من الطابق الـ 11 في المعادي

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري .. ترقبوها هنا

وسام ابو علي

بعد تلقيه عروضا مغرية.. وسام أبو علي يرحب بالرحيل عن الأهلي بشرط

ترشيحاتنا

جماهير بورتو البرتغالي

جماهير بورتو البرتغالي تهاجم اللاعبين بعد العودة من كأس العالم للأندية

اسماك

استزراع 3 ملايين زريعة أسماك بصان الحجر وبحر أبو الأخضر بالزقازيق

هيدي كرم

ملابس البحر.. هيدي كرم تستعرض جمالها على الشاطئ

بالصور

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

طريقة السلطة المكسيكية الباردة

طريقة السلطة المكسيكية الباردة
طريقة السلطة المكسيكية الباردة
طريقة السلطة المكسيكية الباردة

جماهير بورتو البرتغالي تهاجم اللاعبين بعد العودة من كأس العالم للأندية

جماهير بورتو البرتغالي
جماهير بورتو البرتغالي
جماهير بورتو البرتغالي

لأصحاب الدايت.. ماذا يحدث عند تناول بيضة مسلوقة كاملة؟

البيض المسلوق
البيض المسلوق
البيض المسلوق

فيديو

مانويل جوزيه

لم أكن لأكمل 3 شهور مع الأهلي.. مانويل جوزيه يعترف: كنت أنوي الهرب

الفنان إدوارد

إدوارد: المخرج محمد سامي استفزني في مسلسل إش إش| فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

وفاة عماد محرم

رحيل الفنان عماد محرم عن عمر 74 عاما بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد