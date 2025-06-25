مدبولي: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل منع انجراف المنطقة نحو حرب عالمية

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري والأمة الإسلامية والرئيس السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين، انه تابع الأحداث العالمية والتصارع الشديد الجاري في الاحداث مشيرا الى أن الحرب الإيرانية - الإسرائيلية استمرت 12 يوميا قائلا اننا نأمل انا يستمر وقف اطلاق النار مؤكدا ان مصر كانت تنادي بعدم انجراف المنطقة إلى حرب عالمية .

وأشار رئيس الوزراء الى أن وقف إطلاق النار ادى الى عدم انحراف المنطقة في الحرب مؤكدا ان مصر اول من ادانت ضرب الشقيقة قطر خلال الحرب ، مشيرا الى أن مصر كانت على تواصل مع كل الاطراف لتغلب العقل والحكمة ووقف إطلاق النار.