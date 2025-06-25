مدبولي: سعداء بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والدبلوماسية المصرية بذلت جهدا لتحقيق ذلك

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تأمل الالتزام بوقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وقال مدبولي في كلمته عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" نامل ان يكون وقف إطلاق النار وقف للصراع بالمنطقة ".



وتابع مدبولي :" مصر تدعو دائما لتغليب صوت الحكمة وعدم الانجراف بالمنطقة إلى حرب إقليمية شاملة ".



واكمل مدبولي :" ما نادت به مصر هو ما يحدث الآن في المنطقة لمنع انجراف المنطقة لحرب شاملة"، مضيفا:" سعداء بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والدبلوماسية المصرية بذلت جهد كبيرا في هذا الامر ".

وقال :" مصر ادانت ما حدث من اعتداء إيراني على الدولة الشقيقة قطر والرئيس السيسي تواصل مع امير قطر واكد حرص مصر الشديد على سلامة الأشقاء في الخليج ".



