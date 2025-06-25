إيران وإسرائيل وأمريكا| لماذا يعتبرون أنفسهم منتصرين في الصراع؟ خبير يجيب

قال الدكتور رامى عاشور استاذ العلاقات الدولية، أن كلا من إيران، إسرائيل والولايات المتحدة، ينظرون إلى اتفاق وقف اطلاق النار على انه انتصار.

وأضاف رامى عاشور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أمريكا تعتبره انتصارا بعد اعتقادها أنها قضت على المنشآت النووية الإيرانية.

أمريكا وإسرائيل

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن اسرائيل تعتبر وقف اطلاق النار انتصار حيث انها تعتقد انها تمكنت من القضاء على التهديدات الإيرانية، ومن جانبها طهران تعتبره انتصارا لأنها تمكنت من الصمود امام أقوى قوة عالمية وهى أمريكا ومعها إسرائيل.

وأكد الدكتور رامى عاشور، أن دونالد ترامب أعلن اليوم امام حلف الناتو أنه تم القضاء على مشروع إيران النووى، لافتا إلى أن اعلان ترامب يشوبه الدقة، لأنه لا يستطيع منع ايران من امتلاك التكنولوجيا النووية.