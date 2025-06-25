شوبير: انتهاء إعارة حمدي فتحي.. ورحيل يحيى عطية الله ونيدفيد والساعي عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مستجدات ملف الراحلين عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن بعض الأسماء باتت خارج حسابات الفريق رسميًا.

وقال شوبير خلال تصريحاته الإذاعية:"ما نقدرش نقول إن حمدي فتحي رحل عن الأهلي، لأنه كان معارًا، ومدّة إعارته انتهت. حمدي لاعب رائع وراجل جدًا، وقدم مستوى محترم.

وأضاف:"أما المغربي يحيى عطية الله، فالأمور أصبحت محسومة، وانتهت رحلته مع الأهلي خلاص."

كما أشار شوبير إلى وجود أسماء أخرى ضمن قائمة الراحلين، قائلًا:

"الثنائي عمر الساعي وكريم نيدفيد أيضًا من ضمن اللاعبين الذين سيرحلون عن الأهلي خلال الفترة المقبلة."