شوبير يكشف عن صفقات الأهلي المرتقبة بعد الخروج من كأس العالم للأندية

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أبرز الأسماء التي يراقبها النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك عقب خروج الفريق من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة "أون سبورت إف إم":

"الحديث زاد مؤخرًا عن اقتراب محمد شكري من العودة للأهلي، كما أن اسم محمد شريف عاد للتداول بقوة في الفترة الأخيرة".

وأضاف:"هناك أيضًا حديث عن أسامة فيصل، لكن عند الحديث عن شريف وفصيل معًا، فغالبًا سيكون الخيار بين أحدهما فقط. أنا لا أملك معلومات مؤكدة أو مصادر، لكنه مجرد كلام يتردد داخل الأوساط الكروية".

وتابع شوبير: "الأهلي أيضًا قد يتجه للتعاقد مع ظهير أيسر أجنبي في حال لم تكتمل صفقة محمد شكري، لكن هذا الأمر سيتوقف على رأي اللاعبين وقرار المدير الفني ريكاردو ريبيرو".

وكان الأهلي قد ودع البطولة رسميًا بعد تعادله الأخير مع فريق بورتو الأرجنتيني بنتيجة 4-4، ليكتفي بنقطتين في مجموعته ويحتل المركز الثالث.