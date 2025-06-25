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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدكتور منعني.. شوبير يكشف تفاصيل مكالمته مع وسام أبو علي

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل مكالمته مع الفلسطيني، وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "اتكلمت مع وسام أبو علي وقال لي كان نفسي أكمل الماتش للآخر، وكنت حاسس إني فايق وهقدر أعمل أكتر، لكن حصلت نغزة في الفخذ، وحسيت بشكة كنت عاوز أكمل.

وتابع: لكن الدكتور قال لي لأ، عشان ممكن الشد يتحول لمزق والموضوع يكبر".

 وأستكمل: "سألته عن العروض قال آه، في عروض، ولما أخرج، أخرج لناد كبير بس أنا أموري تمام مع الأهلي، واللي الأهلي يقرره أنا معاه".

وودع النادي الأهلي بطولة كأس العالم ، بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة  4-4 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

أهداف مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي، تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول عن طريق وسام أبو علي بعد تمريرة مميزة من حمدي فتحي في هجمة مرتدة بسبب خطأ في التمرير من لاعبي بورتو في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وسام ابو علي شوبير تصريحات وسام ابو علي

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