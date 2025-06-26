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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحضور محافظ القاهرة.. مدرسة القديس بولس تحتفل بمرور 135 عاما على إنشائها

محافظ القاهرة ورئيس الأساقفة
محافظ القاهرة ورئيس الأساقفة
ميرنا رزق

احتفلت مدرسة القديس بولس (الفرير)، بشبرا، بمرور 135 عام على إنشائها، بمشاركة سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، ونيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، وسيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.

بحضور المحافظ 

وشارك أيضًا السيد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والسيد هاني وديع، مدير المدرسة، وأعضاء هيئة التدريس، ومعلمي ومعلمات المدرسة، والعاملين بها، والإخوة الفرير.

كذلك، شارك أيضًا عدد من السفراء، ورجال الدين المسيحي والإسلامي، والمسئولين الرسميين، وأعضاء مجلس النواب، ومديري مختلف المدارس.

تضمن الاحتفال كورال قدمه طلاب المدرسة، بالإضافة أوبريت عن حياة المؤسس، القديس يوحنا دي لاسال، كما تضمن اليوم أيضًا مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تجسد تاريخ المدرسة، وكلمات السادة الضيوف.

مدرسة القديس بولس الفرير رئيس الأساقفة نيقولاس هنري السفير البابوي بمصر الكاثوليك الكنيسة اللاتينية محافظ القاهرة

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