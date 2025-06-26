الأنبا باسيليوس يتفقد مؤتمر المرحلة الابتدائية بكنيسة القديسة ريتا بطوه

تفقد أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مؤتمر المرحلة الابتدائية، بكنيسة القديسة ريتا، بطوه.

رحلة للسماء

أقيمت فعاليات المؤتمر تحت شعار "رحلة للسماء"، في الفترة من الثالث والعشرين، وحتى الخامس والعشرين من يونيو الجاري، بمشاركة الأب رافائيل فوزي، راعي الكنيسة.

وقدم صاحب النيافة كلمة تشجيعية للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على قراءة الكتاب المقدس، والصلاة اليومية، وممارسة الأسرار الكنسية.

كذلك، التقى الأب المطران خدام المؤتمر، حيث أشار نيافته إلى ضرورة التفاني في الخدمة، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، لجذب مخدوميهم، كما تضمن المؤتمر أيضًا العديد من الفقرات الروحية.