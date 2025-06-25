الأنبا باسيليوس يتفقد مؤتمر المرحلة الابتدائية لكنيستي السيدة العذراء والقديسة تريزا بالحواصلية

تفقد اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مؤتمر المرحلة الابتدائية، لكنيستي السيدة العذراء، والقديسة تريزا، بال حواصلية.

رحلة للسماء

تقام فعاليات المؤتمر تحت شعار "رحلة للسماء"، في الفترة من الرابع والعشرين، وحتى السادس والعشرين من يونيو الجاري، وذلك بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.

شارك في اللقاء عمانوئيل عبدالله، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالحواصلية، حيث قدم صاحب النيافة كلمة تشجيعية للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية المواظبه على قراءة في الكتاب المقدس، والصلاة اليومية، وممارسة الأسرار الكنسية.

كذلك، التقى الأب المطران خدام المؤتمر، حيث أشار نيافته إلى ضرورة التفاني في الخدمة، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، لجذب مخدوميهم، كما يتضمن المؤتمر أيضًا العديد من الفقرات الروحية، والتكوينية، والترفيهية.