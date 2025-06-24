بروتوكول تعاون بين الكنيسة ووزارة الشباب والرياضة لدعم الصحة النفسية والمهارات الحياتية

وقعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة في اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة (مكتب فن إدارة الحياة) وذلك ضمن مراسم افتتاح المقر الدائم للمكتب بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تقديم برامج تدريبية وتوعوية

يأتي هذا في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية وتفعيل دور الكنيسة في دعم الصحة النفسية وتمكين الشباب.

مثّل الكنيسة في توقيع البروتوكول القس موسى فتحي، سكرتير اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، بتكليف من نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان والمعصرة ومقرر اللجنة.

ويهدف هذا التعاون إلى تقديم برامج تدريبية وتوعوية مشتركة في مجالات التنمية النفسية والمهارات الحياتية، ضمن رؤية وطنية لبناء وعي شبابي متوازن ومتماسك.