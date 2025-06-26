استجابةً لشكوى المواطنين.. إزالة مخالفات سور سنترال بولاق بشارع ناهيا

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور بسرعة الاستجابة لشكوى أحد المواطنين بشأن وجود مغسلة وحجرة مقامة بالمخالفة على سور سنترال بولاق بشارع ناهيا وتتعدى على الطريق العام.

وقد تم على الفور إزالة المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وذلك في إطار توجيهات المحافظ بالتصدي لأوجه التعدي والإشغالات، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع، وتحقيق الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أن أجهزة المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تتعدى على أملاك الدولة، مشددًا على أن تطبيق القانون يأتي في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون، وردع المخالفين، وفرض الانضباط في الشارع.