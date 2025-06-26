قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر.. أقوال المجني عليه في قضية سرقة الوحدات الخارجية للتكييفات في المعصرة
المرشد الإيراني: إسرائيل لم تتصور قوة ضرباتنا وكانت على وشك الانهيار الكامل
صندوق مكافحة الإدمان يستعرض برامج وأنشطة التوعية خلال النصف الأول من 2025
انقلاب ميكروباص في ترعة ومصرع السائق بالجيزة | صور
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 26 يونيو 2025
مطاردة وضرب وشتيمة.. التحقيق في بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا
وزير التعليم : نرصد امتحانات الثانوية العامة لحظة بلحظة ونؤكد انضباطها
جروسي: أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو الإيراني "لم تعد تعمل"
توم كروز فى فيصل.. كيف شكل الذكاء الاصطناعي ملامح جديدة للمشاهير؟
قصة الهجرة النبوية.. أسباب ودروس وعبرر
جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة بمنطقة زنين ببولاق الدكرور
فيفا يكشف عدد الحضور الجماهيري لمونديال الأندية 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بعدد من المدارس

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة صباح اليوم الخميس سير امتحانات الثانوية العامة 2024 / 2025 بعدد من المدارس للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

شملت جولة محافظ الجيزة، تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرستي المنوات الثانوية والإعدادية التابعتين لإدارة أبو النمرس التعليمية ومدرسة أم خنان التابعة لإدارة الحوامدية التعليمية، حيث حرص على الاستماع إلى آراء الطلاب حول مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم التجهيز المسبق لاستقبال الامتحانات، التي يؤديها هذا العام 87 ألفًا و321 طالبًا وطالبة، موزعين على 186 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى توفير وسائل التهوية والإنارة داخل اللجان، وإجراء الصيانات البسيطة اللازمة.

وخلال مروره على اللجان، شدد المحافظ على رؤساء اللجان بضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مؤكدًا التصدي لأي محاولات للغش، واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنع دخول الطلاب إلى اللجان بأي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة أو سماعات.

كما شدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة، باستمرار رفع درجة الاستعداد ومنع أي مظاهر للعشوائية أو التعديات، ورفع المخلفات والإشغالات والباعة الجائلين من محيط اللجان، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، وذلك لتهيئة المناخ الملائم لأداء الامتحانات.

وأشار النجار إلى وجود تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية أمن الجيزة لتأمين مقرات اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي تجاوزات، مؤكدًا أنه لن يُسمح بحدوث أي مخالفات داخل اللجان أو خارجها.

ووجّه المحافظ رسالة طمأنة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بأن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والرعاية للطلاب بما يضمن انتظام سير الامتحانات مع اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير مناخ صحي وآمن لهم.

وناشد المحافظ أولياء الأمور بعدم التكدس أمام مقار اللجان والتعاون مع قوات التأمين حرصًا على سلامتهم ولتوفير المناخ الملائم لأبنائهم أثناء أداء الامتحانات.

وأكد محافظ الجيزة أنه سيتابع بشكل يومي انتظام الامتحانات، مع توجيه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديم أوجه الدعم اللازمة لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

ومن جانبه أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة الالتزام التام بحظر استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو المعلمين، تنفيذًا للتعليمات الوزارية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات الحاسمة للتصدي لأي حالات غش أو إخلال بالانضباط، بما يضمن نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ وسعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم .

اخبار الجيزة محافظ الجيزة امتحانات الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين بهذا القرار

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تنفي

طريقة استخراج تأشيرة الزيارة السعودية

خطوات استخراج تأشيرة الزيارة السعودية العائلية

السيارة المهشمة

دخلوا بيها في الرصيف.. أطفال يقودون سيارة نائب برلماني ويتسببون في تحطيمها بفيصل |صور

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

امتحان الفيزياء

"اسمه و مدرسته ظهروا .. صورة من امتحان فيزياء الثانوية العامة بتليجرام تكشف هوية صاحبها

امتحانات الثانوية العامة

جروبات الغش تنشر صور امتحان فيزياء الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان

ترشيحاتنا

اجتماع وزارتا التنمية المحلية والبيئة

البيئة والتنمية المحلية تبحثان تدقيق متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء

جانب من اللقاء

رئيس هيئة الدواء يبحث آليات تعزيز التعاون مع نظيرته في موزمبيق

جانب من اللقاء

جامعة حلوان تستضيف اجتماع قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات

بالصور

دراسة جديدة : الحميات منخفضة السعرات تؤثر على صحة الرجال النفسية

الحميات منخفضة السعرات قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب
الحميات منخفضة السعرات قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب
الحميات منخفضة السعرات قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب

دراسة تحذر: إفراط الحامل فى تناول الفيتامينات يؤدى إلى سكر الحمل

الإفراط في الفيتامينات أثناء الحمل يزيد الإصابة بسكر الحمل
الإفراط في الفيتامينات أثناء الحمل يزيد الإصابة بسكر الحمل
الإفراط في الفيتامينات أثناء الحمل يزيد الإصابة بسكر الحمل

سليم سحاب يجري البروفات النهائية لحفل 30 يونيو على مسرح البالون

سليم سحاب
سليم سحاب
سليم سحاب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومي؟

التين
التين
التين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد