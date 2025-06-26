محافظ الجيزة يتفقد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمستشفى الحوامدية

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة ميدانية لتفقد مستشفى الحوامدية العام ضمن سلسلة جولاته التفقدية للمنشآت الصحية لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية على الوجه الأمثل، وذلك في إطار حرصه على متابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشملت جولة المحافظ تفقد أقسام العناية المركزة والاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، حيث حرص على الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، ومدى انتظام الأطقم الطبية والإدارية في أداء مهامهم.

كما استمع المحافظ إلى مدير المستشفى وعدد من العاملين، حيث ناقش معهم أبرز المقترحات والاحتياجات اللازمة لتطوير العمل، مشددًا على أهمية تقديم خدمة طبية لائقة تليق بالمواطن، تماشيًا مع توجهات الدولة بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وحرص المهندس عادل النجار خلال جولته على التحاور مع عدد من المرضى وذويهم للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة داخل المستشفى.

وأكد محافظ الجيزة في تصريحات له خلال الجولة، أن المحافظة تضع الملف الصحي على رأس أولوياتها، وأنه يتم العمل بالتنسيق مع وزارة الصحة لتذليل أي معوقات من شأنها التأثير على جودة الخدمة الطبية، مشيرًا إلى أن جولاته الميدانية تهدف إلى الوقوف على أرض الواقع والتفاعل المباشر مع احتياجات المواطنين ومطالب العاملين بالقطاع الصحي.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والأستاذ محمد مرعي السكرتير العام المساعد، النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.