كريستيانو رونالدو مستمر في صفوف النصر السعودي حتى 2027

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، تجديد عقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال النصر في بيان عبر حسابه على منصة “إكس”: أنهت إدارة شركة نادي النصر إجراءات تجديد عقد القائد التاريخي كريستيانو رونالدو مع ناديه النصر، حيق مثل النصر رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله الماجد".

وأضاف البيان: “يمتد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر حتى عام 2027”.

وكان رونالدو انضم للنصر السعودي في عام 2023، لمدة موسمين في صفقة مجانية عقب رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

إقالة بيولي

يذكر أن نادي النصر السعودي، أعلن أمس الأربعاء إقالة الإيطالي ستيفانو بيولي من تدريب الفريق.

وجاء قرار النادي السعودي بعد الفشل في حصد بطولة محلية أو قارية خلال الموسم المنقضي 2024-2025، رغم الإنفاق الضخم وضم العديد من نجوم كرة القدم العالمية.