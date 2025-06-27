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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فتاة تدّعي تعرضها للسرقة بالإكراه.. والداخلية: كذبت لتحقيق مشاهدات

الفتاة صاحبة الرواية الكاذبة
الفتاة صاحبة الرواية الكاذبة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء إحدى الفتيات قيام شخصين بقطع الطريق حال سيرها بسيارتها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة من خلال وضع أحجار وجذوع أشجار وتمكنها من الهرب.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وبإجراء التحريات تبين اختلاقها للواقعة وبسؤال شهود العيان نفوا صحة ذلك، وأمكن تحديد القائمة بنشر المقطع (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) وبمواجهتها أقرت بقيامها بنشر المقطع المشار إليه بهدف زيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية فتاة الجيزة العمرانية

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