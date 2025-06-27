البرلمان العربي يوجه صرخة ضمير للعالم بشأن غزة

قال محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي: نوجه صرخة ضمير للعالم بشأن غزة وذلك جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له من أمام معبر رفح، مضيفا: ندرك حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الفلسطينيون يواجهون أوضاعا مأساوية جراء جرائم الاحتلال.

الصحة الفلسطينية

وكان أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية-غزة استقبال مستشفيات قطاع غزة 103 شهيدا ، و 219 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت صحة غزة الي انه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما أفادت صحة غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 56,259 شهيد و 132,458 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.