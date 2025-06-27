هو الحياة | تعرف على أماكن التبرع بالدم في الإسكندرية

تطلق مديرية الصحة والسكان بالإسكندرية حملة للتبرع بالدم في أكثر من عيادة ثابتة ومتنقلة، غدًا السبت، تحت شعار “تبرعك بالدم حياة”، وذلك احتفالاً باليوم العالمي للتبرع بالدم.

وتشمل عيادات التبرع بالدم مستشفى العامرية العام، والمركز الإقليمي لنقل الدم بكوم الدكة، والعيادة المتنقلة في محطة سيدي جابر، والعيادة المتنقلة في المنشية-الجندي المجهول، والعيادة المتنقلة في الناصرية القدمية - بجوار الموقف.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، و تحت إشراف قطاع الطب العلاجي والإدارة المركزية لعمليات الدم وبدعم من الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.