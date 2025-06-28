حسام الغمرى يكشف المرشد الحقيقة لجماعة الإخوان الأرهابية

قال الإعلامي حسام الغمرى أحد الشهود على تآمر جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر أن شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي جارفة في الشارع المصري.

واضاف حسام الغمري خلال حواره مع برنامج على "مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الإرهابي صلاح عبد الحق هو مرشد جماعة الإخوان الإرهابية حاليا.

المرشد الحقيقى لجماعة الإخوان الأرهابية

وتابع قائلا:" الإرهابي صلاح عبد الحق هو المرشد الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية والبيعة تمت له في دولة أفريقية".

وأكد الإعلامي حسام الغمرى أحد الشهود على تآمر جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر:" أن كل قيادات جماعة الإخوان الإرهابية تبحث عن الشرارة لبدء الفوضى في مصر ".