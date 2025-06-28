أول رد من الزمالك بشأن مفاوضات محمد شريف

علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على مفاوضات الفارس الأبيض مع محمد شريف لاعب النادي الأهلي السابق، للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال عضو مجلس الزمالك في تصريح تليفزيوني عبر شاشة "إم بي سي مصر": "محمد شريف لاعب مميز لما كان مع النادي الأهلي وفي الدوري السعودي، لكن يمتلك ميزة واحدة إنه لاعب فري دي الميزة الأقوى".

وأضاف: “شوفت كلام محمد شريف في لقاءه التليفزيوني إن في 3 أندية بيتفاوضوا معاه، وممكن يبقوا أكتر لو صبر شوية بسبب الميزة دي”.

يذكر أن محمد شريف أصبح لاعبًا حرًا، بعدما انتهت مدة تعاقده مع ناديه السعودي “الخليج”، ولذلك ترغب عديد الأندية في ضم اللاعب للحصول على خدماته كلاعب حر ومميز.