أحمد سليمان يوجه رسالة لـ إدارة النادي الأهلي

وجه أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة نارية لـ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مؤكدًا أن كثرة النجوم سيؤثر بالسلب على الفريق في الفترة القادمة.

وقال أحمد سليمان في تصريح تليفزيوني عبر شاشة "إم بي سي مصر": "قائمة الأهلي الحالية ممكن تكون خطر على الفريق لكثرة النجوم، لو المدير الفني شخصيته مش قوية ولا يتأثر بالدكة، زي ما حصل قبل كدة مع لعيب في بطولة السوبر المصري وراح ليبيا دلوقتي (كهربا) حصل مشكلة".

وأضاف عضو مجلس الزمالك: “كل دي عوامل هتأثر في نجاح الفريق، وأنا أشك إن إدارة الأهلي الحالية (برئاسة محمود الخطيب) قوية، والأيام هتثبت”.