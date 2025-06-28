ميلان يعلن عودة كايل ووكر إلى مانشستر سيتي بعد انتهاء إعارته

أعلن نادي ميلان الإيطالي رسميًا عودة المدافع الإنجليزي كايل ووكر إلى صفوف فريقه الأصلي مانشستر سيتي، عقب انتهاء فترة إعارته التي بدأت في يناير الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لميلان عبر منصة "إكس" رسالة وداع مقتضبة جاء فيها:

"كان من دواعي سرورنا أن تكون معنا، كايل"، في إشارة إلى تقدير النادي لفترة تواجد اللاعب ضمن صفوفه.

ورغم انتهاء الإعارة، لم يحسم ووكر بعد وجهته المقبلة، خصوصًا في ظل خروجه من حسابات المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا منذ الموسم الماضي، وهو ما دفعه لطلب الرحيل في الشتاء الماضي بحثًا عن فرصة لعب منتظمة.

يُذكر أن عقد الظهير الدولي الإنجليزي مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2026، ما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات بيعه أو إعارته مجددًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.