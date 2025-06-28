قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الأمريكي ينفي إخفاء إيران لليورانيوم المخصب قبل الضربة
وزير الشباب: استاد المصري الجديد يؤكد اهتمام الدولة بتوفير بنية تحتية رياضية قوية
تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟
محكمة جنايات الإسكندرية تحيل أوراق "سفاح المعمورة" إلى المفتي
أحمد سليمان: سكواد الأهلي فيه مشاكل بسبب النجوم الكتير الموجودة
مظاهرات تايلاندية تطالب باستقالة رئيسة وزرائها
مفاجأة .. انسحاب محامي سفاح المعمورة بعد تقرير مستشفى الأمراض النفسية
بعد انسحاب الدفاع عن "سف.ـاح المعمورة".. انتداب محام للدفاع عن المتهم
4 خيارات أمام واضعي اليد للتقنين.. مشروع قانون بالبرلمان
بيبر لويس: فرنسا تضغط من أجل إدخال المساعدات لغزة وتتمسك بحل الدولتين
أمير كرارة يكشف لـ صدى البلد حقيقة مشاركته في دراما رمضان 2026 .. خاص
خبير: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران «هش»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد سليمان: سكواد الأهلي فيه مشاكل بسبب النجوم الكتير الموجودة

احمد سليمان
احمد سليمان
باسنتي ناجي

علق الناقد الرياضي أحمد سليمان على سكواد الأهلي عبر تصريحاته مع الإعلامي مهيب عبد الهادي ببرنامج اللعيب.

وقال أحمد سليمان: "سكواد الأهلي الموجود هيكون فيه مشاكل بسبب النجوم الكتير اللي مو جوده ومفيش اداره حتي لو قوية هتقدر تسيطر علي النجوم دي كلها وانا بقول ليكم اهو وهترجعوا للكلام ده بعد الموسم الجديد لما يبدأ”.

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن تكثيف البيت الأبيض جهوده من أجل التعاقد مع ياسين مرعي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، الذي يسعى النادي الأبيض للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر لـ “صدي البلد”، إن نادي الزمالك حرص على تعزيز صفوفه من خلال التفاوض مع ياسين مرعي مدافع فاركو، بناءا على توصية من المدير الرياضي جون إدوارد، الذي قاد اتصالات مباشرة مع اللاعب وإدارة ناديه.

وشهدت الأيام الماضية، دخول مسؤولي نادي الأهلي والزمالك في منافسة من أجل التعاقد مع ياسين مرعي مدافع فاركو، للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي.

وأشار المصدر، إلى أن اللاعب لا يفضل نادي على الآخر ويترك الأمر لمن يحسم المفاوضات وينهي الصفقة مع مسئولي نادي فاركو، حيث ينصب تركيز اللاعب على اللعب لأي ناد يكون بحاجة إليه ويساعده على تحقيق حلمه بالانضمام إلى منتخب مصر في الفترة القادمة.

تغيرات مرتقبة بالزمالك

من جانب أخر.. بدأ نادي الزمالك خطوات فعلية لإعادة ترتيب ملف اللاعبين الأجانب في الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً للموسم الجديد، ضمن خطة شاملة لدعم الصفوف بعناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق.

ويبحث الزمالك حالياً عن مهاجم أفريقي سوبر لتعزيز خط الهجوم، بالتزامن مع دراسة تسويق التونسي سيف الدين الجزيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أصبح بقاؤه غير مؤكد داخل الفريق فى الموسم المقبل.

كما تدرس إدارة الكرة إعارة الجناح التونسي الشاب أحمد الجفالي من أجل منحه فرصة المشاركة المستمرة واكتساب خبرات قوية بعيداً عن الضغوط، تمهيداً للاستفادة منه مستقبلاً، وفي المقابل، أنهى الزمالك رسمياً علاقته بالظهير التونسي حمزة المثلوثي، الذي رحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم بعد انتهاء عقده.

وقررت الإدارة الإبقاء على الثنائي المغربي محمود بنتايج وصلاح مصدق، بعد ظهورهما بمستوى مميز في الفترة الماضية، واعتبارهما من الأجانب القادرين على تقديم الإضافة الفنية، ويكثف الزمالك حالياً جهوده للتعاقد مع جناح أفريقي مميز في الجبهة اليمنى، في ظل الرغبة في توفير حلول هجومية قوية تواكب طموحات المنافسة على البطولات في الموسم المقبل. صح

احمد سليمان الاهلي الزمااك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

الإيجار القديم

شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

استخراج "سماعة غش" من أذن طالب

شاهد .. استخراج "سماعة غش" من أذن طالب "بالملقاط".. وزملاءه: جت سليمة

إذا طلب منك الميت

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب

حكاية 4 فتيات من أسرة واحدة خطفهن الموت على الطريق الإقليمي

بطمن على قريبتي اتفاجئت ببناتي في المشرحة.. حكاية 4 فتيات من أسرة واحدة خطفهن الموت على الإقليمي |فيديو

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات .. هذا ما يحدث للجسم عند تناول البرقوق| علامات قوية تكشف عن وجود تليف الكبد

السجائر الإلكترونية

دراسة تكشف مفاجآت عن السجائر الالكترونية| تفاصيل

حمض اليوريك

أبرزها الفول واللحوم المُصنعة.. أطعمة ترفع حمض اليوريك بالجسم

بالصور

قبل طرحه بأيام ..تعرف على التفاصيل الكاملة لفيلم أحمد وأحمد

أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"

5 أطعمة تساعد على تقليل الشعور بالتوتر والقلق .. هتظبط مودك

أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق

محافظ الشرقية يفاجئ مستشفي بلبيس المركزي ويحيل عدد من العاملين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بحضور لجين عمران.. ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها فى فرنسا

ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها

فيديو

فيلم ريستارت

إيه الحكاية؟.. الفنان تامر حسني يلجأ للنيابة ويقاضي تيك توكر

مشادة على فستان سهرة

ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد