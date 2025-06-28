انطلاق دورة تأهيل حكام تقنية الـ VAR تحت إشراف اتحاد الكرة

أطلق الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، فعاليات دورة الحصول على رخصة استخدام تقنية الفيديو المساعد (VAR) للحكام، بحضور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، وأعضاء لجنة الحكام الرئيسية، وشارك أوسكار رويز، رئيس اللجنة، في الافتتاح من خلال اتصال عبر الإنترنت.

تأتي الدورة في إطار سعي الاتحاد لتطوير منظومة التحكيم المصرية وفقا للمعايير الفنية والإدارية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي تحدد الشروط اللازمة للحكام الراغبين في الحصول على ترخيص إدارة المباريات باستخدام تقنية VAR.

تم اختيار الحكام المشاركين في الدورة بناء على تقييمات دقيقة تشمل الأداء الفني في المباريات السابقة، اللياقة البدنية والطبية، مستوى الخبرة، العمر المناسب، بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية، وهو أحد الشروط الأساسية التي يفرضها الفيفا لاعتماد الحكام في هذا المجال.

أكدت لجنة الحكام أن الدورة ستدار بحيادية وشفافية كاملة، لضمان اختيار أفضل العناصر القادرة على استخدام التقنية بكفاءة، بما يواكب المعايير الدولية ويسهم في رفع جودة التحكيم المحلي.

وتعد هذه الخطوة جزءا من خطة الاتحاد لتأهيل كوادر تحكيمية قادرة على تمثيل مصر في المحافل الدولية، إذ تعتزم اللجنة تنظيم دورات مماثلة بشكل دوري لتأهيل أكبر عدد ممكن من الحكام وفق احتياجات الكرة المصرية.

يذكر أن منح التراخيص للحكام وإعدادهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية يأتي ضمن صلاحيات لجنة الحكام، بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم.