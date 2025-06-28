قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إعلان انفصالها .. ماذا قالت عبير صبري عن التوافق مع زوجها؟
الرئيس الأمريكي ينفي إخفاء إيران لليورانيوم المخصب قبل الضربة
وزير الشباب: استاد المصري الجديد يؤكد اهتمام الدولة بتوفير بنية تحتية رياضية قوية
تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟
محكمة جنايات الإسكندرية تحيل أوراق "سفاح المعمورة" إلى المفتي
أحمد سليمان: سكواد الأهلي فيه مشاكل بسبب النجوم الكتير الموجودة
مظاهرات تايلاندية تطالب باستقالة رئيسة وزرائها
مفاجأة .. انسحاب محامي سفاح المعمورة بعد تقرير مستشفى الأمراض النفسية
بعد انسحاب الدفاع عن "سف.ـاح المعمورة".. انتداب محام للدفاع عن المتهم
4 خيارات أمام واضعي اليد للتقنين.. مشروع قانون بالبرلمان
بيبر لويس: فرنسا تضغط من أجل إدخال المساعدات لغزة وتتمسك بحل الدولتين
أمير كرارة يكشف لـ صدى البلد حقيقة مشاركته في دراما رمضان 2026 .. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق دورة تأهيل حكام تقنية الـ VAR تحت إشراف اتحاد الكرة

دورة تأهيل حكام تقنية الـVAR
دورة تأهيل حكام تقنية الـVAR
كريم عاطف

أطلق الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، فعاليات دورة الحصول على رخصة استخدام تقنية الفيديو المساعد (VAR) للحكام، بحضور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، وأعضاء لجنة الحكام الرئيسية، وشارك أوسكار رويز، رئيس اللجنة، في الافتتاح من خلال اتصال عبر الإنترنت.

تأتي الدورة في إطار سعي الاتحاد لتطوير منظومة التحكيم المصرية وفقا للمعايير الفنية والإدارية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي تحدد الشروط اللازمة للحكام الراغبين في الحصول على ترخيص إدارة المباريات باستخدام تقنية VAR.

تم اختيار الحكام المشاركين في الدورة بناء على تقييمات دقيقة تشمل الأداء الفني في المباريات السابقة، اللياقة البدنية والطبية، مستوى الخبرة، العمر المناسب، بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية، وهو أحد الشروط الأساسية التي يفرضها الفيفا لاعتماد الحكام في هذا المجال.

أكدت لجنة الحكام أن الدورة ستدار بحيادية وشفافية كاملة، لضمان اختيار أفضل العناصر القادرة على استخدام التقنية بكفاءة، بما يواكب المعايير الدولية ويسهم في رفع جودة التحكيم المحلي.

وتعد هذه الخطوة جزءا من خطة الاتحاد لتأهيل كوادر تحكيمية قادرة على تمثيل مصر في المحافل الدولية، إذ تعتزم اللجنة تنظيم دورات مماثلة بشكل دوري لتأهيل أكبر عدد ممكن من الحكام وفق احتياجات الكرة المصرية.

يذكر أن منح التراخيص للحكام وإعدادهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية يأتي ضمن صلاحيات لجنة الحكام، بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم.

الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري كرة القدم رخصة استخدام تقنية الفيديو المساعد var لجنة الحكام دورة تأهيل حكام تقنية الـVAR

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

الإيجار القديم

شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

استخراج "سماعة غش" من أذن طالب

شاهد .. استخراج "سماعة غش" من أذن طالب "بالملقاط".. وزملاءه: جت سليمة

حكاية 4 فتيات من أسرة واحدة خطفهن الموت على الطريق الإقليمي

بطمن على قريبتي اتفاجئت ببناتي في المشرحة.. حكاية 4 فتيات من أسرة واحدة خطفهن الموت على الإقليمي |فيديو

اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل

اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل

ترشيحاتنا

الامن يكشف حقيقة ممارسة شخصين للبلطجة بالمرج

الامن يكشف حقيقة ممارسة شخصين للبلطجة بالمرج

خلاف على الاجرة يدفع سائق لاطلاق النار على راكبين بمدينة نصر

خلاف على الأجرة يدفع سائقا لإطلاق النار على راكبين بمدينة نصر

9 إجراءات وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادا للانتخابات القادمة

9 إجراءات وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادا لجولة الشيوخ القادمة.. تعرف عليها

بالصور

بعد إعلان انفصالها .. ماذا قالت عبير صبري عن التوافق مع زوجها؟

عبير صبري وطليقها أيمن البياع
عبير صبري وطليقها أيمن البياع
عبير صبري وطليقها أيمن البياع

قبل طرحه بأيام ..تعرف على التفاصيل الكاملة لفيلم أحمد وأحمد

أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"

5 أطعمة تساعد على تقليل الشعور بالتوتر والقلق .. هتظبط مودك

أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق

محافظ الشرقية يفاجئ مستشفي بلبيس المركزي ويحيل عدد من العاملين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

فيلم ريستارت

إيه الحكاية؟.. الفنان تامر حسني يلجأ للنيابة ويقاضي تيك توكر

مشادة على فستان سهرة

ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد