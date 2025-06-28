بحضور أبطاله .. التحضيرات الأولى للعرض الخاص لمسلسل مملكة الحرير | صور

يقام مساء اليوم العرض الخاص واحتفالية لانطلاق عرض مسلسل مملكة الحرير بحضور أبطاله في إحدى المولات.

كشف تطبيق "يانغو بلاي" عن البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "مملكة الحرير"، من بطولة النجوم كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، محمود البزاوي، ووليد فواز.



يتكوّن المسلسل من 10 حلقات، وسيُعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس، ابتداءً من 29 يونيو. العمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي و"كونكر"، ويَعِد الجمهور بمغامرة مليئة بالحركة والتشويق.



تعرض قناة "ON"، مسلسل "مملكة الحرير" بداية من غدا، حيث يذاع المسلسل من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

تدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الدهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.