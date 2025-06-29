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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رد مثير من مدحت العدل علي هجوم جماهير الأهلي

مدحت العدل
مدحت العدل
يمنى عبد الظاهر

رد السيناريست مدحت العدل، على هجوم جماهير النادي الأهلي عليه؛ بسبب رسالته الأخيرة عقب تأهل الهلال السعودي لدوري الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية.

وتعرض مدحت العدل، لانتقادات لاذعة من جماهير من الأهلي، بعدما كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الهلال السعودي المحترم يشرف الكرة العربية ويفوز على باتشوكا بثنائية بعد أن تعادل مع بطلي أوروبا ومنهم الريال الرهيب ويصل للدور الثاني.. فعل هذا دون ضجيج ومن غير بعثة إعلامية عددها غير مسبوق تؤثر على تركيز اللاعبين.. هم يهتمون بالكرة فقط وهناك عدل ولا أحد على رأسه ريشة لذلك ف الفرق السعودية تقدم مستويات محترمة وكذلك المنتخب.. شكراااا للفريق العربي المشرف حقيقة ً لا على صفحات السوشيال ميديا".

ورد مدحت العدل، على انتقادات جماهير الأهلي، حيث في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “الشمس”: "لم أهاجم النادي الأهلي بل كل ما ذكرته أن معسكر الفريق في المونديال لم يكن به تركيز كبير".

وتسائل: "إيه اللي أنا قولته غلط؟ إيه اللي أنا قولته مش طبيعي؟، النادي الأهلي ليس له علاقة بالبعثة الإعلامية، الأهلي كان عليه فقط أن يحكم المعسكر واللعبية".

وأضاف: "أنا قولت إيه غلط غير لمجرد أنا زملكاوي فبقيت عدو البشرية، أنا قولت إيه غلط؟".

وتابع: "أنا بسأل كل أهلاوي، على سقف التوقعات مترفعش لدرجة إنك متخيلتش إنك هتطلع رابع في مجموعتك، الكل بيتكلم على إن الأهلي هيصعد لدور الـ16 في كأس العالم".

وأتم: “احنا مستوانا محلي هزلي، أفريقيا مفيهاش فرق قوية عندما تصطدم بمستوى أعلي مبتعرفش تكسبه”.

بطولة كأس العالم للأندية الهلال السعودي مدحت العدل باتشوكا الاهلي الزمالك

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