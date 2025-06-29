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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«نيوم السعودي» يوضح حقيقة عرض الـ12 مليون دولار لضم وسام أبو علي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
علا محمد

نفى مصدر مسؤول من نادي نيوم السعودي اهتمام النادي بالتفاوض مع وسام أبو علي، لاعب الأهلي المصري، بعد الأنباء التي ترددت بشأن إمكانية تقديم النادي السعودي عرضًا بقيمة 12 مليون دولار.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج "رقم 10": "لم نقدم عرضًا إلى الأهلي لضم وسام أبو علي مقابل 12 مليون دولار، اللاعب خارج حسابات النادي، ولدينا أهداف أخرى نعمل على تنفيذها لتدعيم الفريق".

وعلّق عادل عبد الرحمن، نجم النادي الأهلي السابق، على إمكانية رحيل النجم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية جديدة، بعد ظهوره بشكل مميز في بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الأهلي قد ودّع مونديال الأندية من دور المجموعات، بعد أن أنهى مشواره في البطولة بالمركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى، التي ضمت إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، وذلك بعدما حصد نقطتين من التعادل أمام ميامي وبورتو، وخسر أمام بالميراس بهدفين نظيفين.

وظهر وسام أبو علي بشكل مميز، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في المباراة الأخيرة بدور المجموعات أمام بورتو البرتغالي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4-4.

مصدر مسؤول نيوم السعودي وسام أبو علي الأهلي النادي السعودي مونديال الأندية الفلسطيني وسام أبو علي عادل عبد الرحمن

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