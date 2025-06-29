عادل عبد الرحمن: أؤيد رحيل وسام أبو علي عن الأهلي في هذه الحالة

علَقَ عادل عبد الرحمن نجم النادي الأهلي السابق على إمكانية رحيل النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد الأنباء التي تردّدت حول رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية جديدة بعد ظهوره بشكل مميز في بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.



وودّع الأهلي مونديال الأندية من دور المجموعات بعد ما أنهى مشواره في البطولة بالمركز الرابع والأخير في المجموعة الأولي التي ضمت إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي ، وذلك بعدما حصد نقطتين من التعادل أمام ميامي وبورتو، وخسر أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين.

وظهر وسام أبو علي بشكل مميز ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في المباراة الأخيرة بدور المجموعات أمام بورتو البرتغالي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4-4.

وقال عادل عبد الرحمن في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": أؤيد رحيل وسام أبو علي عن صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة في حالة وجود عرض مناسب للاعب وللنادي، بشرط أن يتعاقد الأهلي مع ثنائي هجومي جديد بدلًا منه، بجانب تحقيق النادي للاستفادة المالية المُرضية.

وأضاف: هناك العديد من البدائل المميزة التي يمكن للنادي الأهلي التعاقد معها حال رحيل وسام أبو علي، وعلى رأسها أسامة فيصل هداف فريق البنك الأهلي، ولابد أيضًا من التعاقد مع مهاجم محترف بجانب أسامة فيصل.