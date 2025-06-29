قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيه اللي حصل؟| مشادة بين لميس الحديدي ومتحدث محافظة المنوفية بسبب حادث الطريق الإقليمي
مع ارتفاع درجات الحرارة .. مشروبات طبيعية لترطيب الجسم | تعرف عليها
كيفية إسباغ الوضوء على المكاره؟ .. دار الإفتاء تجيب
18 فتاة في نعوش الأمل .. ولميس الحديدي: الكارثة تتكرّر على الطريق الإقليمي
احتفالًا بـ العام الهجري .. متحف المنيل يستعرض قطعًا أثرية مميزة | شاهد
عادل عبد الرحمن: أؤيد رحيل وسام أبو علي عن الأهلي في هذه الحالة
نيابة عن وزير الأوقاف.. وفد يقدّم واجب العزاء في شهيدات المنوفية | صور
عبدالواحد السيد يعتذر عن منصب المشرف العام على قطاع الناشئين بالزمالك
وزير الدفاع السعودي ورئيس الأركان الإيراني يبحثان التعاون الدفاعي وجهود حفظ الأمن بالمنطقة
جدو: لقب إفريقيا حلم تحقق .. والدوري ما زال في الملعب
«إيجولا» النيجيري: لا مفاوضات من الزمالك وأمتلك أكثر من عرض
اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة التاريخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: محمد شكري يريد الانتقال نهائيًا للأهلي وليس على سبيل الإعارة

محمد شكري
محمد شكري
رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام أن علي ماهر، مدرب سيراميكا كليوباترا، يريد التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، لاعب النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن مسئولي سيراميكا يريدون الحصول على خدمات كريم نيدفيد مجانًا.

وقال عبر برنامج "بلس 90" على قناة النهار الفضائية إن مسئولي سيراميكا تحدثوا أيضًا مع رضا سليم، لاعب النادي الأهلي، لضمه على سبيل الإعارة.

وأضاف: "كان هناك مقترح داخل الأهلي لضم محمد شكري على سبيل الإعارة، لكن اللاعب يرفض هذا المقترح تمامًا، وأبلغ مسئولي نادي سيراميكا بأنه لا يريد الخروج معارًا؛ ولذلك، فإن الأهلي سوف يحسم الصفقة قريبًا."

محمد شكرى الأهلي سيراميكا صفقات الاهلي رضا سليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرصاد - ارشيفية

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

كامل الوزير

قرار عاجل من كامل الوزير بعد حادث الإقليمي المأساوي

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل

اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل

اعترافات صادمة لسائق التريلا وقرار عاجل من الوزير.. كيف خطف أرواح عرائس الجنة الـ18 في لحظة جنون؟

اعترافات خطيرة لسائق التريلا بحادث المنوفية.. كيف خطف أرواح عرائس الجنة في لحظة جنون؟

حكاية 4 فتيات من أسرة واحدة خطفهن الموت على الطريق الإقليمي

بطمن على قريبتي اتفاجئت ببناتي في المشرحة.. حكاية 4 فتيات من أسرة واحدة خطفهن الموت على الإقليمي |فيديو

استخراج "سماعة غش" من أذن طالب

شاهد .. استخراج "سماعة غش" من أذن طالب "بالملقاط".. وزملاءه: جت سليمة

حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة.. شاهد

ترشيحاتنا

الايجار القديم

في لقاء مع ياسمين عز|«مغاوري» يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم وتطبيق مادة الإخلاء|فيديو

عادل حموده

عادل حمودة: الحسيني أبو ضيف فضح فساد شقيق زوجة مرسي فاغتالوه

وزير الخارجية

وزير الخارجية ضيف لميس الحديدي .. غدا

بالصور

بحضور نجوم العمل .. العرض الخاص لمسلسل مملكة الحرير

كريم ومحمد محمود عبد العزيز
كريم ومحمد محمود عبد العزيز
كريم ومحمد محمود عبد العزيز

شاهد جلسة تصوير جديدة من حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة

مفيدة شيحة وابنتها منة
مفيدة شيحة وابنتها منة
مفيدة شيحة وابنتها منة

ببلاش .. اعرف أسرع طرق طبيعية لعلاج الأرق

الارق
الارق
الارق

خاوف من الكارثة..تحذير من تناول البطيخ بهذه الطريقة

البطيخ
البطيخ
البطيخ

فيديو

ايمان عبد اللطيف

فئات لن تحصل على زيادة المعاشات الجديدة | تفاصيل

ايمان عبد اللطيف

زيادة الإيجار حسب المنطقة .. تفاصيل مشروع الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

الديركسيون ساب في ايدي .. تفاصيل جديدة صـ.ادمة عن حـ.ادث المنوفية

ضحايا الطريق الاقليمي

عرايس اتزفوا للجنة.. قصص مبكية لضحــ.ايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد