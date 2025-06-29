نجم الأهلي: حان وقت جلوس الشناوي

طالب مصطفى عبده، نجم النادي الأهلي السابق، بإجراء تغيير عاجل في مركز حراسة المرمى بالفريق الأول، وذلك عقب التعادل المثير مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.



«الشناوي» يحتاج للراحة واستعادة مستواه

وخلال ظهوره الإعلامي عبر قناة “MBC مصر 2”، أكد عبده أن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، قدّم الكثير للنادي على مدار السنوات الماضية، لكنه يمر حاليًا بفترة تراجع في المستوى.. وقال: “الشناوي ليس في أفضل حالاته الآن، ويجب أن يحصل على فترة راحة مناسبة، على أن تُمنح الفرصة لحراس آخرين داخل الفريق لإثبات أنفسهم".



دعوة لمنح الفرصة للمواهب الشابة

وأشار مصطفى عبده إلى أن الأهلي يمتلك مواهب مميزة في مركز حراسة المرمى تستحق الحصول على فرصة حقيقية، موضحًا أن الثقة في العناصر الشابة أمر ضروري في هذه المرحلة، مضيفًا:

“يجب أن نُظهر الثقة في الحراس الآخرين، فهم مستقبل الفريق، ويستحقون أن يتواجدوا في المشهد.”



الأهلي يمثل شرف الكرة المصرية في المونديال

وفي سياق حديثه عن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، عبّر مصطفى عبده عن فخره الكبير بتمثيل الفريق للكرة المصرية على المستوى الدولي، وقال:

“وجود الأهلي في المونديال هو شرف كبير لمصر. بدون الأهلي، لا يشعر الجمهور المصري بوجود تمثيل حقيقي للكرة المصرية عالميًا. الأهلي هو النبض الحقيقي لكرة القدم في مصر.”



ولاقت تصريحات عبده تفاعلًا كبيرًا من جماهير الأهلي، خاصة في ظل حالة الجدل والانتقادات التي طالت بعض لاعبي الفريق مؤخرًا بعد الأداء المتذبذب في البطولة، مما زاد من مطالبات التغيير والدفع بعناصر جديدة لتصحيح المسار.