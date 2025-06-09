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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد الشناوي: هدفنا تحقيق إنجازا في كأس العالم للأندية

محمد الشناوي
محمد الشناوي

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وتحقيق نتائج جيدة خلال منافسات البطولة العالمية، مشيرًا إلى أن كل اللاعبين في حالة تركيز شديدة ويبذلون قصارى جهدهم في التدريبات الجماعية.

وقال الشناوي: «البطولات المجمعة تحظى دائمًا بتركيز شديد من اللاعبين، خصوصًا وأن هناك حاليًّا معسكرًا مغلقًا يسبق البطولة، وكل عناصر الفريق في قمة التركيز خلال التدريبات، بالإضافة إلى أن كل اللاعبين يرغبون في الظهور بمستوى جيد، وتحقيق النتائج التي تسعد جماهير الأهلي».

وأضاف: «الأهلي سيواجه فرقًا قوية في بطولة كأس العالم للأندية، وكل اللاعبين يرغبون في تحقيق الانتصارات، وسنخوض مواجهة قوية بكل تأكيد في افتتاح كأس العالم للأندية، وقلت للاعبين إننا محظوظون في خوض تلك المباراة، ونحن نواجه إنتر ميامي الذي يضم بين صفوفه لاعبًا عظيمًا مثل ليونيل ميسي».

وتابع قائد الأهلي: «مواجهة الافتتاح بين الأهلي وإنتر ميامي تحظى باهتمام إعلامي وجماهيري عالمي، وبالتأكيد سيكون ذلك دافعًا لكل لاعب من أجل الظهور بشكل قوي خلال المباراة».

وأكمل: «الأهلي فريق جماعي، وجميع عناصر الفريق في حالة تركيز، والأهم أن نبذل قصارى جهدنا من أجل الظهور بشكل قوي، وتفكيري دائمًا في مساعدة زملائي على تحقيق الانتصارات، وكنت موفقًا في التصدى لبعض ركلات الترجيح خلال منافسات كأس العالم للأندية في بطولات سابقة، وبالطبع أعمل بجدية مع كل المجموعة، ونسأل الله أن يكون التوفيق حليفنا في النهاية».

وزاد: «بالتأكيد كل اللاعبين في حالة تركيز، واللاعبون الكبار يتحدثون مع زملائهم في الفريق، والكل يُدرك حجم المسئولية، ونرغب في الوصول لأبعد نقطة ممكنة، والجميع يعلم جيدًا قيمة منافسات كأس العالم للأندية خاصة بالنسبة إلى جمهور الأهلي».

وأردف: «اللاعبون الجدد جميعهم عناصر قوية وقادرون على صناعة الفارق مع الأهلي، وكل المنضمين حديثًا كنا في حاجة لوجودهم، وسبق لهم الفوز بالبطولات، وبالتأكيد يمثلون إضافة لنا من أجل المنافسة على حصد المزيد من الألقاب».

واستطرد: «بالتأكيد المسئولية كبيرة على اللاعبين الكبار، خصوصًا محمود حسن تريزيجيه ومحمد هاني وحسين الشحات وكلهم أشقائي ونحن فريق واحد، كما أن عودة تريزيجيه سوف تساعدنا كثيرًا داخل وخارج الملعب، وأقول له (حمد الله على السلامة بعد عودتك إلى بيتك مرة أخرى)».

وبسؤاله عن انضمام أحمد مصطفى زيزو لصفوف الفريق، علق حارس الأهلي قائلًا: «بالتأكيد، زيزو نجم كبير، وكان متواجدًا معي دائمًا في منتخب مصر، وهو يعرف كل اللاعبين في الأهلي جيدًا، أثق أنه سوف يتأقلم سريعًا على نظام الفريق، ويُسهم في تحقيق البطولات».

وعن التعاقد مع الحارس محمد سيحا، قال: «سيحا حارس مميز، وبعد انضمامه للنادي الأهلي بشكل رسمي، جلست معه وتحدثنا معًا عن العديد من الأمور، وقمت بتوجيه بعض النصائح له، وأتمنى له التوفيق مع باقي الحراس، وقلت له (لا يفرق من يلعب أساسيًّا، هذا الأمر متروك للمدرب ونحن نحترم قرارات الجهاز الفني)، الأهم بالنسبة إلينا جميعًا هو تحقيق الفوز في كل المباريات، وأتمنى له التوفيق معنا ونحن كزملائه داخل الفريق سندعمه بقوة من أجل تقديم المستوى المميز».

وتابع: «جمهور الأهلي هو الداعم لنا، ونسعى لإسعادهم بشكل مستمر، واللاعبون يبذلون قصارى جهدهم من أجل إسعادهم، وننتظر تشجيعهم لنا في أمريكا خلال منافسات كأس العالم للأندية».

وأتم: «بالتأكيد، أفضل ذكرى بالنسبة إليَّ كانت مواجهة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بعدما حققنا الميدالية البرونزية في نسخة 2021».

النادي الأهلي بطولة كأس العالم للاندية محمد الشناوي الاهلي امام عاشور

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