كلنا بنتشرف بيك.. الشناوي يوجه رسالة لعبد الشافي بعد إعلان الاعتزال

وجه محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، رسالة لمحمد عبد الشافي لاعب الزمالك بعد إعلانه الإعتزال عقب التتويج بكأس مصر.

وكتب محمد الشناوي، عبر خاصية الاستوري، على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “الكابتن المحترم جوا الملعب وبراه الناس تتعلم منك الأخلاق يا عبد الشافي راجل مركز في نفسك وفي شغلك ومابتسيبش أي كلام يأثر فيك كلنا بنتشرف بيك يا حبيبي”.

محمد الشناوي على انستجرام

وكان محمد عبد الشافي قد أعلن اعتزاله رسميًّا عن عمر 39 عامًا، عقب تتويج الزمالك بكأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح (8-7).

ولم يشارك "شيفو" في أي مباراة مع الزمالك خلال الموسم الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ليضع بذلك حدًا لمسيرته اللامعة مع الكرة المصرية.

كلمات مؤثرة في وداع الجماهير

عقب تتويجه مع الزمالك بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز، وجه عبد الشافي رسالة وداع مؤثرة لجماهير القلعة البيضاء. قال: “اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية، وواجهنا ظروفًا صعبة حتى تحقق هذا اللقب. أشكر الجماهير على دعمهم المستمر”.

وأضاف: “لا أتحدث كثيرًا، ولكن أطلب من جماهير الزمالك الوقوف دائمًا خلف اللاعبين. أكثر ما يؤلمني هو رحيلي ووداعي لهذا الجمهور العظيم. أنا فخور بأنني كنت جزءًا من هذا الكيان الكبير”.

نهاية مشرفة لمسيرة لاعب استثنائي

برحيل عبد الشافي، يودع الزمالك أحد أبرز نجومه في العصر الحديث، بعد سنوات من العطاء والوفاء، ليبقى اسمه محفورًا في ذاكرة جماهير الكرة المصرية.