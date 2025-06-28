أحمد حسن يكشف السبب وراء تعطل صفقة انتقال أسامة فيصل للأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن، تطورات حول رغبة النادي الأهلي حسم صفقة انتقال أسامة فيصل، لاعب البنك الأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر “فيسبوك”: “المغالاة المالية لنادي البنك الأهلي وراء تعطل إتمام صفقة أسامة فيصل.. واللاعب يضغط على إدارة ناديه للرحيل إلى الأهلي”.

أداء أسامة فيصل

كان أسامة فيصل قدم أداءً متميزًا مع البنك الأهلي خلال الموسم الماضي، بعدما سجل 12 هدفًا محتلاً المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري المصري خلف إمام عاشور لاعب الأهلي.

وتأتي رغبة الزمالك أيضا في ضم أسامة فيصل بالتزامن مع مفاوضات أندية أخرى لضم أسامة فيصل في الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن المقرر أن تحسم إدارة البنك الأهلي مصير أسامة فيصل بعد تلقيه عروضا من أكثر من نادٍ.

الأهلي يودع كأس العالم للأندية

وودع النادي الأهلي كأس العالم للأندية من دور المجموعات بعد تعادل في مباراتين وخسر في أخرى، ليودع البطولة من دور المجموعات بعد مباراة قوية مع بورتو البرتغالي أنتهى بالتعادل الإيجابي 4 - 4 .

وتمسك الأهلي بزمام المباراة من بدايتها وتقدم لفترات طويلة في المباراة، وسجل أهداف الأهلي وسام أبو علي “هاتريك”، ومحمد على بن رمضان هدف.

وصنف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” المباراة كواحدة من أفضل المواجهات في دور المجموعات بكأس العالم للأندية.