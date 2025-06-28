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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

45 مليون جنيه.. الأهلي يقدم عرضا لضم هذا اللاعب

الأهلي
الأهلي
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحد حسن، عن تطورات داخل النادي الأهلي لحسم صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي.

وكتب أحمد حسن عبر “فيسبوك”: “الأهلي يقدم عرضا بـ45 مليون جنيه لضم ياسين مرعي”.

من جانب آخر، كشفت منصة DAZN التشكيل المثالي لأفضل لاعبي الأندية العربية في دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

وشارك في البطولة خمسة أندية عربية، هي: الهلال السعودي، الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، والعين الإماراتي.

وجاءت التشكيلة التي اختارها الناقل الحصري لكأس العالم للأندية 2025 على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال).
 

الدفاع: حسان تمبكتي (الهلال)، ياسر إبراهيم (الأهلي المصري)، خوليبالي (الهلال).
 

الوسط: روبن نيفيز (الهلال)، سافيتش (الهلال)، أحمد السيد زيزو (الأهلي المصري)، وسام أبو علي (الأهلي المصري)، ناصر الدوسري (الهلال).
 

الهجوم: سالم الدوسري (الهلال)، يوسف البلايلي (الترجي التونسي).


وسيطر لاعبو فريق الهلال السعودي، المتأهل الوحيد من الأندية العربية الخمسة المشاركة في البطولة إلى دور ثمن النهائي، على التشكيل المثالي للفرق العربية في دور المجموعات.

الأهلي أحمد حسن ياسين مرعي النادي الأهلي الميركاتو الصيفي

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