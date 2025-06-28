رامي ربيعة في أحدث ظهور من أمريكا.. شاهد

شارك رامي ربيعة، لاعب العين الإماراتي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر ربيعة من أمريكا بعد خروج فريقه العين الإماراتي من بطولة كأس العالم للأندية.

رامي ربيعة

شقيق رامي ربيعة يوجه رسالة عبر إنستجرام

وشارك حسام ربيعة، شقيق رامي ربيعة لاعب العين الإماراتي، منشورا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، بعد فوزه على الوداد المغربي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب شقيق رامي ربيعة: "مبروك المركز الثالث في المجموعة الأصعب بكأس العالم 2025 يا حراق، على كل اللجان".

وحقق فريق العين الإماراتي انتصارًا ثمينًا على نظيره الوداد المغربي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الخميس على ملعب “أودي فيلد” في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.