إنفانتينو يوجه رسالة للأهلي بعد انتهاء مشواره بكأس العالم للأندية

وجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رسالة للنادي الأهلي بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال أنفانتينو: “لقد أسعدتمونا جميعًا في كأس العالم للأندية، واستمتعتُ بشكل خاص برؤية جماهيركم المتحمسة، نحن في انتظار لقائكم مرة أخرى بشغف”.

مشاركة الأهلي في مونديال الأندية

أنهى الأهلي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية دون تحقيق أي فوز، حيث تعادل في مباراتين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، بينما خسر المباراة الثالثة، ليودع البطولة من دور المجموعات.

وتسعى إدارة النادي والجهاز الفني إلى مراجعة الأخطاء وتصحيح المسار قبل انطلاق الموسم الجديد.

راحة سلبية للاعبي الأهلي بعد كأس العالم للأندية

وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 18 يومًا، وذلك بعد الانتهاء من مشاركتهم في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي هذا القرار بهدف منح اللاعبين فرصة لاستعادة لياقتهم الذهنية والبدنية، بعد فترة طويلة من الضغط المتواصل بسبب المشاركة في البطولات المحلية والقارية.

اللاعبون لم يحصلوا على راحة كافية عقب نهاية بطولة الدوري، حيث دخل الفريق مباشرة في الاستعدادات لبطولة كأس العالم للأندية، وهو ما أدى إلى حالة من الإرهاق العام داخل الفريق.