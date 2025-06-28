سرية تامة.. أحمد حسن يكشف تطورات داخل الزمالك بشأن المدير الفني

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف الزمالك من الإعلان عن المدير الفني الجديد.

وكتب أحمد حسن، عبر فيسبوك: "لا يوجد أي عضو داخل مجلس إدارة نادي الزمالك يعلم إسم المدير الفني وهناك سرية تامة".

من جانب آخر، كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك إن الفلسطيني أسد الحملاوي مهاجم شولسك البولندي ضمن المرشحين للانتقال إلى صفوف الأبيض في الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق، في ظل سعي النادي لتدعيم خط الهجوم.

وأوضح المصدر، أن هناك تواصل شفهي مع وكيل اللاعب لمعرفة مدى إمكانية التعاقد مع أسد الحملاوي، دون أن يتقدم النادي حتى الآن بعرض رسمي للنادي البولندي لضم المهاجم.

ويبلغ أسد الحملاوي ، من العمر 24 عاما، ويرتبط بعقد مع ناديه حتى صيف 2027 ولا يحق له الرحيل دون موافقة ناديه.