مصدر يكشف كواليس فشل انتقال نجم بتروجت إلى الأهلي

كشف مصدر مقرب من رشاد متولي، لاعب بتروجت المنتقل حديثًا إلى نادي مودرن سبورت، سبب فشل انضمامه إلى النادي الأهلي.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لبرنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور: "الأهلي تواصل مع رشاد متولي في يناير الماضي، بعد ضم أحمد رضا، وذلك عن طريق محمد رمضان، المدير الرياضي السابق للنادي."

وأضاف: "التواصل كان بغرض معرفة موقف اللاعب ورغبته في الانضمام إلى الأهلي من عدمها."

وتابع: "رشاد متولي أبلغ محمد رمضان برغبته في الانتقال إلى النادي الأهلي، خاصة مع وجود عدد من العروض، على رأسها بيراميدز ومودرن سبورت."

واختتم المصدر حديثه قائلًا: "محمد رمضان طمأن اللاعب بشأن الصفقة، لكن بعد رحيله، انقطع الاتصال تمامًا بين الأهلي واللاعب، فاختار الأخير الانضمام إلى مودرن سبورت."