التحالف الوطني يقدم مساعدات وقافلة غذائية تستفيد منها 13 ألف أسرة بمطروح

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتورة نبيلة مكرم الرئيس التنفيذي للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي القافلة التنموية الخدمية المجمعة بقرية الجفيرة بالضبعة ضمن مبادرة إيد واحدة بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد ، اللواء محمد هجرس رئيس مدينة الضبعة والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة والدكتورة دار السلام حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي والدكتور سامى عمار مدير عام مديرية الطب البيطري والعقيد أحمد نجم مدير قطاع المناطق الحدودية بمؤسسة حياة كريمة ،والدكتور عبدالجليل أبوعيانة منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمطروح .



تفقد أعمال القافلة التى شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين مع ما تضمنته من مجموعة الخدمات والمساعدات الإنسانية.

شملت قافلة "إيد واحدة" الشاملة توزيع 1,700 كرتونة غذائية ونصف طن من اللحوم، استفادت منها 2,200 أسرة، بما يعادل قرابة 11 ألف مستفيد. كما تضمنت القافلة تدخلات متنوعة في مجالات الرعاية الصحية، والكساء، والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى إتاحة تقديم طلبات للحصول على أجهزة تعويضية، استفاد منها أكثر من 2,000 مواطن.

وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من خدمات القافلة ما يزيد عن 13,000 مستفيد من قرية الجفيرة والقرى المجاورة لها، في واحدة من أبرز القوافل التي تعكس روح التكافل والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني لخدمة الفئات الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا.



كما قدمت القافلة عدد من الخدمات المجانية ومنها تلقى طلبات فك كرب الغارمين والغارمات.,وكذلك إتاحة التقديم على أجهزة تعويضية والأطراف الصناعية ، و اتاحة التقديم على مشروعات صغيرة للتمكين الاقتصادي وتوفير التمويل الخاص به، حيث تفقدا العيادات الطبية في عدد. من التخصصات الطبية المختلفة لخدمة الأهالي وتوفير العلاج مجانا مع ادراج بيانات المواطنين أصحاب التداخلات اللاحقة من إجراء عمليات جراحية أو نظارات وغيرها للتواصل معهم لاستكمال الإجراءات الطبية.

كما تفقدا توزيع مساعدات غذائية متنوعة (كراتين غذائية ولحوم ) على الأسر المستحقة داخل منازلهم بالمجان كما تفقدا معرض الملابس الشامل لجميع الأعمار و شنط وهدايا وألعاب للأطفال لتوزيعها مجاناً.

كما تفقدا قافلة بيطرية وعلاج مجاني في إطار جهود المشاركة لتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.

تأتي القافلة استمرارًا لجهود التحالف في الوصول بالخدمات والدعم لكل قرى ومحافظات الجمهورية بما يضمه من منظمات المجتمع المدني في مصر، ويهدف إلى تنسيق جهود هذه المنظمات لخدمة المجتمع المصري.