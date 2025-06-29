ريال مدريد يقترب من تجديد عقد فينيسيوس جونيور حتى 2030

كشف الإعلامي أمير هشام عن اقتراب نادي ريال مدريد الإسباني من تجديد عقد لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور حتى عام 2030.

وقال أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ريال مدريد يقترب من الإعلان الرسمي عن تجديد عقد فينيسيوس جونيور حتى عام 2030 حسب صحيفة "ماركا" .

توج فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام ريد بول سالزبورج النمساوي في مونديال الأندية.

وحقق ريال مدريد فوزا كبيرا على ريد بول سالزبورج بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، صباح أمس الأول الجمعة، على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح فينيسيوس جونيور في قيادة ريال مدريد لتحقيق الانتصار بعد أن قدم اللاعب البرازيلي مباراة مميزة، حيث سجل الهدف الأول للميرنجي وصنع الهدف الثاني لزميله فالفيردي، ليتوج فينيسيوس بجائزة أفضل لاعب.