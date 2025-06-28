الإصابة تبعد نجم ريال مدريد الإسباني عن مونديال الأندية

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعرض مدافعه النمساوي دافيد ألابا لإصابة تبعده عن استكمال مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر النادي الملكي، في بيان رسمي عبر موقعه، أن الفحوصات الطبية التي أجراها ألابا أثبتت إصابته بتمزق عضلي في باطن القدم اليسرى، دون تحديد مدة غيابه بشكل رسمي.

في المقابل، أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن فترة غياب اللاعب قد تمتد لشهر كامل، ما يعني غيابه المؤكد عن باقي مباريات البطولة وخروجه من حسابات المدرب تشابي ألونسو.

وكان ألابا قد شارك مع الفريق في مباراته الأخيرة ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي، والتي انتهت بفوز ريال مدريد وتصدره للمجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، ليضمن مواجهة قوية ضد يوفنتوس في دور الـ16 مساء الثلاثاء المقبل.

يذكر أن الهلال السعودي احتل المركز الثاني في نفس المجموعة برصيد 5 نقاط، ليضرب موعدا مرتقبا مع مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16، في لقاء يقام فجر الثلاثاء أيضا.