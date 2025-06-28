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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب: استاد المصري الجديد يؤكد اهتمام الدولة بتوفير بنية تحتية رياضية قوية

استاد النادي المصري الجديد
استاد النادي المصري الجديد
كريم عاطف

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، أن حجم الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية في مصر خلال الست سنوات الماضية بلغت 54 مليار جنيه.

وأشاد صبحي بالجهود المبذولة في تنفيذ استاد بورسعيد الرياضي، مؤكدا على أهميته الاستراتيجية، موضحًا أن استاد النادي المصري الجديد ليس مجرد منشأة رياضية، بل هو تجسيد لرؤية الدولة المصرية الطموحة نحو بناء مستقبل أفضل لأبنائه، حيث يعكس هذا المشروع التزام الدولة المصرية بتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، وتوفير بنية تحتية عالمية المستوى.

وخلال كلمته، توجه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بخالص الشكر والتقدير لوزير الرياضة وكامل أبو على، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونواب محافظة بورسعيد والشركة المنفذة للمشروع واستشاري المشروع على جهودهم في تسريع وتيرة العمل في استاد النادي المصري، وتلبية مطالب وتطلعات أبناء محافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أنه سيتم الافتتاح التجريبي للنادي في عيد بورسعيد القومي الموافق ٢٣ ديسمبر، لافتًا إلى أن هناك تواصل مستمر وجيد مع كامل أبو على بشأن المشروع الاستثماري و الذي يأتي استكمالا لمشروع الحلم وفاء للوعد ، و لإسعاد جماهير النادي المصري

جاء ذلك خلال قيام الوزير الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي ، محافظ بورسعيد، بجولة تفقدية لمشروع ستاد النادي المصري الجديد، حيث تأتي هذه الزيارة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية والتجهيزات النهائية للمشروع، بحضور كامل ابو علي رئيس مجلس ادارة النادي المصري ، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، والنائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، و أعضاء مجلس النواب الاستاذ حسن عمار و الدكتورة أمل عصفور و عضو مجلس الشيوخ النائب عادل اللمعي ، و ممثلي الفنية العسكرية (استشارى المشروع)، و شركة وادي النيل الشركة المنفذة للمشروع.

وأشاد بالتعاون الكبير مع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والذي بذل كل الجهد من أجل تذليل العقبات لسرعة انهاء الأعمال وكذلك المتابعة المستمرة مع الشركة المنفذة، موضحا انه في تصميم الاستاد الجديد تمت مراعاة زيادة السعة الجماهيرية لتلبية شغف الجماهير المصرية بكرة القدم، وتوفير تجربة مشاهدة متميزة. 

كما أن نجيلة الملعب ستكون من نوع “هايبرد”، وهي الأفضل في الملاعب المصرية، وتتواجد حالياً فقط في استاد القاهرة، واستاد الإسكندرية، واستاد العاصمة الإدارية الجديدة، وستكون إضافة نوعية لاستاد النادي المصري البورسعيدي، مما يضمن أعلى مستويات الجودة والأداء كما أكد الوزير أن هناك توجيهات رئاسية بتطوير كامل المنطقة المحيطة بالنادي المصري.

كما تم التشديد على توفير أحدث أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق لضمان سلامة جميع رواد الاستاد. هذا المشروع هو رسالة واضحة بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التنمية والازدهار، وأننا نعمل على بناء جمهورية جديدة قادرة على تحقيق طموحات شعبها العظيم.

ومن جانبه، ثمن كامل ابو على التعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية بمشروع الاستاد الجديد ، مؤكدا أن بحلول العيد القومي للمحافظة سيكون هناك افتتاح رسمي للاستاد الجديد، مشددا على استمرار دعمه لجماهير النادي المصري .

ويعتبر هذا قاطرة تنموية حقيقية لبورسعيد والمناطق المحيطة بها. فالمشروع لا يقتصر على الملعب فقط، بل يشمل أيضاً مشروعاً استثمارياً متكاملاً يضم منشآت خدمية وتجارية، بالإضافة إلى إنشاء فندق يسمح باستضافة الفرق الرياضية، مما سيوفر بيئة متكاملة للرياضيين والزوار. 

كل هذا سيخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة، ويعزز من الإيرادات الاقتصادية للمحافظة ويدعم الاقتصاد الوطني.

الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة استاد بورسعيد استاد النادي المصري منشأة رياضية استاد النادي المصري الجديد

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