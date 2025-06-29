2.5 مليون ريال يوميًا وطائرة خاصة.. تفاصيل أضخم عقد بالتاريخ لـ رونالدو

مدّد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، عقدًا مع العالمي حتى صيف 2027، لتستمر رحلته مع النادي.

وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية تفاصيل عقد رونالدو الجديد مع النصر، الذي يصبح أضخم عقد في تاريخ الرياضة العالمية.

وأشارت إلى أن العقد الجديد يمنح رونالدو راتبًا أساسيًا يوميًا يبلغ 2.5 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل أكثر من 915 مليون ريال سعودي سنويًا، مع حوافز مالية فلكية مرتبطة بالأداء والبطولات.

وجاءت تفاصيل عقد رونالدو كالتالي:

- 244 مليون دولار سنويا (4.7 مليون دولار أسبوعيا).

- 33.7 مليون دولار مكافأة توقيع، ترتفع إلى 52 مليون دولار، حال تمديد العقد لعام ثان.

- 15 % من أسهم ملكية نادي النصر (تعادل 45 مليون دولار تقريبا).

- 110،000 دولار لكل هدف، ترتفع 20 % في السنة الثانية.

- 55،000 دولار لكل تمريرة حاسمة.

- 11 مليون دولار حال تتويج النصر بلقب الدوري.

- 5.5 مليون دولار حال فوز رونالدو بجائزة الهدّاف.

- 9 ملايين دولار في حال التأهل ثم الفوز بدوري أبطال آسيا للنخبة.

امتيازات خاصة برونالدو وعائلته والتي تتمثل في تواجد طاقم عمل شخصي مكون من 16 موظفًا، يضم: