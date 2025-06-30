علمني معنى الرجولة.. حسن الرداد يحيي الذكرى الـ21 لوفاة والده

أحيا الفنان حسن الرداد الذكرى الـ21 لوفاة والده نبيل الرداد، من خلال منشور مؤثر شاركه مع جمهوره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مسترجعًا ذكرياته ومواقفه مع والده الذي وصفه بأنه كان قدوة ومصدر إلهام له.

ونشر الرداد صورة نادرة من طفولته وهو برفقة والده، وعلّق عليها قائلاً:"الذكرى 21 لوفاة الأستاذ/ نبيل الرداد، الرجل اللي علّمني المفاهيم والقيم، وعلّمني يعني إيه رجولة بالفعل قبل الكلمة.. كان راجل صادق وأمين، وبالبلدي (يقول ولو الحق على رقبته، ومايخافش من أي بني آدم على وش الأرض).. افتقدك يا أبويا."

قال حسن الرداد في فيديو عبر حسابه بتطبيق إنستجرام: "مساء الخير يا جماعة دلوقتي في حد منزل صورة ليا مع كبار النجوم بيقول إن إحنا في أمريكا ورايحين عشان نشجع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

وتابع "طبعا عارفين النتيجة أن النادي الأهلي هيخسر عشان الفنانين رايحين يشجعوا، اولا دي صورة قديمة، ثانيا أنا في مصر مش في أمريكا، ثالثا ده تقل دم وسماجة أوي من اللذيذ اللي كتب الموضوع ده، ونشجع النادي الأهلي من غير استظراف".