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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم إمام: انتقال زيزو للأهلي ضربة موجعة للزمالك

حازم امام
حازم امام
منار نور

علّق حازم إمام، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، على رحيل أحمد مصطفى "زيزو" إلى صفوف النادي الأهلي عقب انتهاء عقده، معتبرًا أن الخطوة تمثل ضربة قوية للقلعة البيضاء، خاصة مع اقتراب مشاركة اللاعب مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.

وقال إمام في تصريحات لقناة "أون سبورتس": "زيزو لاعب مميز وخلوق، وأتمنى له النجاح، لكن من الطبيعي أن أشعر بالحزن لرحيله عن الزمالك، خصوصًا وأن انتقاله كان للغريم التقليدي".

وتحدث إمام عن مستقبل قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مشددًا على أهمية استمراره داخل النادي، وأضاف: "لا يصح أن يغيب لاعب بحجم وتاريخ شيكابالا عن الفريق. هو قائد بالفطرة، ودوره يتجاوز المستطيل الأخضر. لا أعلم إذا كان قد اتخذ قرار الاعتزال، لكنني أخشى أن يؤدي رحيله إلى فجوة كبيرة في الأداء والروح داخل الزمالك".

كما كشف حازم إمام كواليس عودته إلى الزمالك بعد رحلة احتراف خارجي، مؤكدًا أن رغبته في تمثيل الفريق بمنافسات كأس العالم للأندية كانت الدافع الرئيسي وراء العودة.

حازم امام زيزو شيكابالا

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