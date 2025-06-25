حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته .. صور

احتفل حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، بعيد ميلاد ابنته في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وكتب حازم إمام مشاركًا صورًا تجمعه بابنته في لحظات سعيدة: “عيد ميلاد سعيد يا حبيبة قلبي تاليا”.

حازم إمام

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، اجتماعاً مهماً عصر اليوم الأربعاء في مقر النادي، لمناقشة العديد من الملفات المهمة.

وسيشهد الاجتماع مناقشة ملفات الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين، بجانب ملف الألعاب الجماعية في النادي، وبعض الأمور الإدارية المختلفة.

ومن المقرر أن يعلن مجلس الإدارة عن أبرز القرارات التي سيتم اتخاذها في اجتماع اليوم فور انتهاء الاجتماع مباشرة.