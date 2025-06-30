محافظ المنوفية يزور مصابي حادث الإقليمي للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة



زار اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مصابي حادث الإقليمي بمستشفى الجراحات المتخصصة بشبين الكوم، وذلك للاطمئنان والوقوف على حالتهم الصحية والتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والإمكانيات الطبية والعلاجية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء العاجل، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، الدكتور مصطفي أبو حليمة مدير مستشفى الجراحات المتخصصة، الدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية.

حيث اطمئن محافظ المنوفية على الحالة الصحية للمصابين ،واستمع إلى شرح من مدير المستشفى عن حالتهم الصحية واستفسر عن التشخيص الطبي الدقيق لكل حالة ومدى تقديم كافة الخدمات الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة والتأكد من توافر جميع الأدوية اللازمة لهم ، موجهاً بالملاحظة الطبية الدقيقة للحالات وعلى مدار الساعة لتقديم أوجه الرعاية اللازمة.



فيما أجري محافظ المنوفية حواراً مع أسر الحالات ، مؤكداً حرصه التام على متابعته اليومية لكافة التطورات الصحية وتواجده شخصياً للتأكد من مدي جودة الخدمات لطبية المقدمة لهم وتذليل كافة العقبات وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم، وتحمل المحافظة لكافة تكاليف الإقامة والإعاشة لأسر المصابين ، وبسؤاله لأسر الحالات عن إمكانية نقل المصابين لمستشفيات أخرى ، أكدوا على رغبتهم في استمرار تلقى مصابيهم العلاج والرعاية بمستشفى الجراحات المتخصصة لتوافر كافة الخدمات الطبية مشيدين بجودة الخدمات المقدمة وعدم تقصير أي من الجهات التنفيذية والكوادر الطبية.