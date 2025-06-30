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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رؤساء الهيئات القضائية يتسلمون مهام عملهم الجديد.. غدًا

رؤساء الهيئات القضائية يتسلمون مهام عملهم الجديد.. غدًا
رؤساء الهيئات القضائية يتسلمون مهام عملهم الجديد.. غدًا
إسلام دياب

يبدأ رؤساء الهيئات القضائية الأربعة مهام عملهم رسميا، غدا الثلاثاء، الموافق الأول من يوليو، وذلك بعد أدائهم اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين.

رؤساء الهيئات القضائية 

يتسلم المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح رئاسة محكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئاسة مجلس الدولة، والمستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئاسة هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئاسة هيئة النيابة الإدارية.

وسام الجمهورية من الطبقة الأولى 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عبد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وذلك تقديرًا لجهودهم وعطائهم في خدمة الوطن وصون العدالة.

الهيئات القضائية رؤساء الهيئات القضائية الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الدولة هيئة قضايا الدولة هيئة النيابة الإدارية

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